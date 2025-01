Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 6. bis zum 12. Januar 2025

"Ich bleibe gelassen und konzentriere mich auf das Positive!"

Wir starten mit dem Heilige-Drei-Könige-Tag in die neue Woche – genauer gesagt in die zweite Woche von 2025 und da haben wir es hauptsächlich mit Merkur zu tun. Er steht gleich am Montag im Quadrat zu Neptun, und damit stehen geschäftliche Verhandlungen buchstäblich unter keinen guten Sternen. Es fällt uns recht schwer, klare Gedanken zu fassen, an diesem Montag sind wir eher chaotisch und leicht wirr.

Dadurch sagen wir Dinge, die uns später leidtun werden. Und wir reagieren auch völlig irrational, wenn uns jemand einen guten Rat geben will. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir auch zur leichten Beute für Lügner, Einschmeichler und Ausnutzer. Gut, dass ein Feiertag ist – zumindest in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Und selbst wer in die Arbeit geht, sollte nur das nötige Pensum erledigen und dann schleunigst heim und etwas mit der Familie oder mit lieben Freunden unternehmen.

Denn Mars steht seit Montag im Krebs und da tut die Gesellschaft von unseren Herzensmenschen doppelt gut und tröstet. Am Mittwoch funktioniert unser Verstand dann wieder ganz wunderbar, denn Merkur ist in den Steinbock gewandert und das ist sehr gut für unsere grauen Zellen. Wir können nochmal alles überdenken und es ist auch anzuraten, einen ersten Kassensturz nach all den Feiertagen und dem Jahreswechsel zu machen und das Budget für die nächsten sechs Monate neu zu planen.

Auf diese Weise kann die Woche so kurz vor dem ersten Vollmond (Montag, 13.1.2025) gut genutzt werden. Wir schauen gelassen nach vorne.