Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 7. Januar 2025

Das Mantra

„Ich kann über alles reden - bleibe aber offen und fair!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch heute ist Merkur unterwegs, er trifft sich aber in einem sehr freundlichen Trigon mit dem Mond, was generell für Gespräche immer hilfreich ist. Wenn wir uns entschuldigen müssen oder mit anderen etwas klären wollen, ist es klug, so wichtige Gespräche auf den Abend zu legen, wenn das Trigon am stärksten wirkt. Und bei einem schönen Abendessen mit einem Gläs-chen guten Wein kann man die Dinge viel besser ansprechen als in gestresster oder gehetzter Atmosphäre tagsüber. Und selbst wenn unser Gegenüber zunächst noch reserviert, vielleicht sogar gekränkt reagiert, schaffen wir es mit Charme und Freundlichkeit alles zu klären.