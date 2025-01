Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 12. Januar 2025

Das Mantra

„Ich gehe meinen Weg und vertraue auf meine Fähigkeiten!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wie soll es anders sein: Merkur beschließt die Woche, nachdem er uns ein paar Tage Pause gegönnt hat. Er verbindet sich heute Nachmittag nochmal mit dem Mond, was schnell zu Missverständnissen und Diskussionen führen kann. Man redet uns drein und will es mal wieder besser wissen als wir selbst – auch wenn es um unser Leben und unsere Ziele geht. Wir hören uns des lieben Friedens willen alle Argumente und Kritikpunkte an, bedanken uns dann höflich dafür, aber wir entscheiden ganz alleine selbst, was wir wollen. Das müssen wir auch nicht lange erklären oder vor anderen rechtfertigen, solange niemand unfair behandelt wird. Wir hören auf unser Herz.