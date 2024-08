Ihr Mantra des Tages für Samstag: 10. August 2024

Das Mantra

"Wenn ich keine hohen Erwartungen habe, kann ich nicht enttäuscht werden."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute gilt es nur eines zu beachten: die lange Mondpause. Sie hat gestern kurz vor Mitternacht angefangen und wird erst nach Mitternacht enden. Es liegt ganz an uns, was wir aus dieser langen Pause machen. Am besten ist es, wenn wir ausschlafen, gemütlich frühstücken und dann einfach mal ein wenig in den Tag hineinleben. So werden wir nicht enttäuscht, wenn Verabredungen nicht eingehalten werden. Es ist auch gut möglich, dass Veranstaltungen (z. B. ein Konzert) abgesagt werden, weil die Künstler krank geworden sind. Auch ein Date, auf das wir lange gewartet haben, kann kurz vor knapp noch gekippt werden. Wir nehmen es sportlich und nutzen die Zeit sinnvoll.