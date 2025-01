Ihr Mantra des Tages für Samstag: 11. Januar 2025

Das Mantra

„Ich bewege mich um trübe Gedanken zu vertreiben!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Oberste Priorität an diesem Samstag sollte heute sein: ausschlafen! Und zwar so richtig lange. Und dann erst einmal gemütlich frühstücken oder brunchen, bevor wir in den Samstag gehen. Der Mond verbindet sich nämlich frühmorgens mit Saturn in einem Quadrat und wer da schon wach ist, quält sich mit trüben Gedanken, die gar nicht sein müssten. Je weiter der Tag fortschreitet, umso klarer wird uns, dass wir schon Probleme sehen, die noch gar nicht aktuell sind – und es vielleicht auch nie werden. Ein schöner langer Winterspaziergang am Nachmittag vertreibt diese düstere Stimmung und schon können wir wieder lachen. Der Mond freut sich.