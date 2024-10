Ihr Mantra des Tages für Samstag: 12. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich unternehme etwas mit Menschen die mir gut tun"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wie bereits am Montag wird dieser Samstag auch von keinen Aspekten beeinflusst. Der zunehmende Mond befindet sich im geselligen Wassermann, was eigentlich für ein fröhliches Abendprogramm spricht. Aber wir übertreiben es trotzdem nicht, denn wir wissen, dass vor uns ein schwieriger Sonntag mit vielen Einflüssen liegt. Auch wenn nicht alles schlecht sein wird, brauchen wir all unsere Kraft, um diese Oktoberwoche friedlich und ohne größere Krisen zu beenden. Darum ist heute gegen ein nettes Essen nichts einzuwenden. Eine lange, wilde Disco-Nacht wäre aber kontraproduktiv.