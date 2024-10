Ihr Mantra des Tages für Freitag: 11. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich achte auf mein inneres Gleichgewicht"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Freitag ist zweischneidig. Zum einen sorgt am Vormittag das Mond-Quadrat-Merkur für Missverständnisse und Ärger. Das Mond-Trigon-Uranus hilft uns aber dabei, spontan auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Darum können wir mit Konfrontation und Provokation recht gut umgehen. Das Mond-Sextil-Neptun weckt dann am Nachmittag unsere Kreativität. Wir haben tolle Ideen im Großen (z. B. Umzug, Jobwechsel) wie im Kleinen (z. B. herbstliche Deko in den vier Wänden). Mond und Pluto sorgen am Abend aber wieder für explosive Stimmung. Eifersucht, Neid und Missgunst quälen uns.