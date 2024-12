Ihr Mantra des Tages für Samstag: 14. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich finde das Gute in jedem Tag.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mond gibt heute den Ton an. Wer früh aufsteht, spürt die Mond-Opposition-Merkur und auch das ist so kurz vor Weihnachten hilfreich, wenn wir noch Ideen für Geschenke brauchen. Und das Mond-Trigon-Venus lässt uns ganz charmant und ohne, dass andere es merken, herausfinden, was sich der eine oder andere Lieblingsmensch noch so wünscht. Einzig der frühe Abend könnte etwas schwierig werden, wenn der Mond im Quadrat zu Saturn steht. Da überkommt uns etwas Wehmut. Doch Jupiter ist dann zur Stelle und vertreibt schnell die düsteren Gedanken. Und alles ist gut.