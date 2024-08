Ihr Mantra des Tages für Samstag: 17. August 2024

Das Mantra

"Ich befreie mich von alten Lasten."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Dieser Samstag kann sehr interessant werden. Es ist ein Tag, an dem wir mutig und ganz bewusst einen neuen Weg einschlagen und uns von alten Verhaltensmustern lösen können. Das harmonische Zusammenspiel von Mond und Uranus löst Grenzen einfach auf und damit können wir unser ganzes Potential voll ausschöpfen. Das macht sich bemerkbar, indem wir den einen oder anderen fast schon genialen Gedankenblitz haben. Im ersten Moment erkennen wir vielleicht gar nicht, was für tolle Ideen da in uns entstehen. Aber, wenn wir nach innen schauen und unserer Kreativität freien Lauf lassen, ist da sehr viel Gutes dabei.