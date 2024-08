Ihr Mantra des Tages für Freitag: 16. August 2024

Das Mantra

"Ich denke daran, Pausen einzulegen."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wenn wir es selbst nicht einsehen wollen, dann ermahnen uns heute Mars und Saturn. Sie stehen in einem bremsenden Quadrat zueinander und das heißt für uns: einen Gang zurückschalten, reflektieren, sammeln und durchatmen. Wer sich diese „Zwangspause“ nicht nimmt, kann schnell gesundheitliche Probleme kriegen. Das Wochenende steht sowieso vor der Tür und der Mond verbindet sich am späten Abend auch noch mit Merkur, was der Entspannung sehr dienlich ist. Darum einfach mal die Beine hochlegen und die Welt aussperren. Das heißt vor allem Handy weg und Telefon und Türklingel ausschalten und die Ruhe genießen.