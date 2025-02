Ihr Mantra des Tages für Samstag: 22. Februar 2025

Das Mantra

"Ich zwing mich zu nichts, was du ich wirklich willst."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wer sich für heute vorgenommen hat, ganz früh aufzustehen, um den Samstag auch richtig nutzen zu können, wird sich schwertun. Der Mond steht nämlich früh­morgens im Quadrat zu Saturn und das bremst so richtig aus. Jeder Schritt fällt schwer, jeder Gedanke bringt Unruhe, Zweifel und Ängste. Da ist das beste Rezept, einfach mal den Dingen ihren Lauf zu lassen und ganz ohne Plan irgendwann in den Tag zu starten. Wir kuscheln erst mal in den Kissen, frühstücken dann ganz in Ruhe und warten ab, was auf uns zukommt. Einfach faul sein und in den Tag hineinleben – das ist doch mal richtig schön und das dürfen wir uns auch mal erlauben.