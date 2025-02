Ihr Mantra des Tages für Freitag: 21. Februar 2025

Das Mantra

"Ich bleibe ganz bei mir selbst."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mit dem Merkur-Quadrat-Jupiter kann das ein schwarzer Freitag werden, an dem wir viel Geld verlieren können, wenn wir nicht auf der Hut sind. Jetzt in unsichere Projekte zu inves­tieren, kann sogar bis zum Ruin führen. Darum bleiben wir wachsam und warten ab. Mond und Venus stehen wunderbar zueinander, was uns das eine oder andere Kompliment bringen dürfte. Und auch wir sparen nicht mit netten Worten. Mond und Jupiter und Mond und Merkur stehen aber so ungünstig, dass wir in der Euphorie auch gern mal übertreiben und man uns dann nicht mehr ernst nehmen kann.