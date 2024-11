Ihr Mantra des Tages für Samstag: 23. November 2024

Das Mantra: „Ich habe den Mut, Entscheidungen zu treffen!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Was für eine Woche! Wir haben viel gelernt, erfahren, geändert und geschafft. Jetzt wäre es toll, sich mal kurz ausruhen zu können, um alles neu zu sortieren und vielleicht so, die eine oder andere Entscheidung rückgängig zu machen oder neu zu treffen. Die Sterne und der Mond gönnen uns diesen Samstag, den wir wirklich dafür nutzen sollten. Es hilft immer, wenn wir uns hinsetzen und aufschreiben, was uns bewegt, was noch fehlt und was noch verbessert werden kann. Der Blick auf diese Notizen ist wie ein Blick von außen, der uns sehen lässt, was gut und richtig ist und wo wir uns vielleicht doch verrannt haben.