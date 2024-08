Ihr Mantra des Tages für Samstag: 7. September 2024

Das Mantra

"Ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Machen wir heute gleich weiter mit dem Thema Geld. Denn was gestern noch auf dem Konta war, kann heute schon weg sein. Wir laufen Gefahr, durch Merkur im Quadrat zu Uranus zu viel Geld auszugeben, vielleicht sogar in eine Abo-Falle zu tappen, aus der wir nicht mehr rauskommen. Mond und Pluto schüren die Angst vor Armut auch noch. Darum: Einfach mal einen Tag lang kein Geld ausgeben! Das ist ganz einfach und kommt außerdem Mond und Mars gelegen, die uns nach draußen schicken und zur Bewegung anspornen. Also lieber Sport treiben, als im Internet zu shoppen.