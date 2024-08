Ihr Mantra des Tages für Freitag: 6. September 2024

Das Mantra

"Das Glück ist auf meiner Seite."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mond verbindet sich heute mal so ganz nebenbei in einem Trigon mit Jupiter, was Glück verheißt. Es schadet nicht, mal wieder Lotto zu spielen. Ob das nun die große Million wird oder einfach nur der Glückscent auf der Straße – das sollte uns egal sein. Wir wissen mittlerweile, dass Geld allein nicht glücklich macht. Mit Geld können wir uns keine echten Freunde kaufen, einen liebevollen Partner oder einen gesunden Körper. Jeder, der mit einer Krankheit oder mit Schmerzen oder auch mit dem Alter zu kämpfen hat, weiß, dass ein volles Bankkonto zwar ein gutes Gefühl geben kann – aber Glück? Nein, Glück ist das nicht.