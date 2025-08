Ihr Mantra des Tages für Samstag: 9. August 2025

Das Mantra des Tages:

„Meine Lebensfreude ist heute stärker als alle Zweifel.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute zerren zwei sehr starke Kräfte an uns. Zum einen steht der Vollmond im Wassermann, was unsere Lebensfreude und Neugier auf alles, was noch kommt, weckt. Und das kribbelt so richtig im ganzen Körper. Wie haben wir diese Lebensfreude doch vermisst! Wir genießen den Augenblick und sind neugierig auf das Morgen. Also, Mars, her mit deiner Energie, unser Kopf ist voller Pläne! Aber was tut der Mars? In Opposition zu Saturn will er uns die neugewonnene Freude gleich wieder verderben, will uns wieder zum Bedenkenträger machen. Wollen wir das? Nein und noch einmal nein!