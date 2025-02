Ihr Mantra des Tages für Samstag: 15. Februar 2025

Das Mantra

„Ich schicke meinen Geist auf Reisen.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mond verbindet sich am Vormittag mit Neptun und das ist eine wunderbare Gelegenheit, um einfach mal lange im Bett zu bleiben. Selbst, wenn wir nicht mehr schlafen, tut es so gut, in den Kissen zu kuscheln und vielleicht einem schönen Traum nachzufühlen oder sich an ein Ereignis zu erinnern, das uns große Freude bereitet hat. So beginnen wir den Samstag ganz in Ruhe, genießen dann eine duftende Tasse Kaffee oder Tee und überlegen, was wir heute alles vorhaben. Wichtige Gespräche legen wir am besten auf den Abend, wenn sich Mond und Pluto treffen und wir dadurch starke Argumente finden.