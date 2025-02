Ihr Mantra des Tages für Freitag: 14. Februar 2025

Das Mantra

„Ich trage die Verantwortung für mein Handeln.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die Meinungen über den Valentinstag sind unterschiedlich. Viele machen den 14. Februar zum großen Tag für die Liebe. Wer in einer glücklichen Beziehung ist, freut sich meist darüber. Aber was ist mit den Menschen, die keinen Partner haben und darüber vielleicht unglücklich sind? Für diese Menschen ist Merkur in den Fischen da. Durch ihn erkennen wir, wie wunderbar ein liebendes Herz ist, egal, was es zum Hüpfen bringt. Das Schnurren einer Katze, das Lachen eines Kindes – die Liebe hat viele Farben und ist nicht nur schwarzweiß. Saturn ermahnt uns außerdem heute dazu, keine Regeln zu brechen. Das kriegen wir hin.