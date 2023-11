Neumond 2024: Die Termine für das gesamte Jahr und seine astrologische Bedeutung!

Der Mond ist für uns unverzichtbar, immerhin stabilisiert er die Erdachse, beeinflusst Ebbe und Flut und wirkt sich auch auf Körper und Geist aus. Im Rhythmus von ungefähr 29,5 Tagen umrundet der Mond die Erde, wobei es zu verschiedenen Mondphasen wie beispielsweise dem Neumond, Vollmond, zunehmendem Halbmond und abnehmendem Halbmond kommt.

Bei einem Neumond steht der Mond zwischen Erde und Sonne, genauer gesagt befindet sich der Mond in Konjunktion mit der Sonne. Obwohl die Sonne weiterhin eine Mondhälfte anstrahlt, können wir den Mond von der Erde aus nicht sehen. Wir blicken stattdessen auf die dunkle Seite des Mondes, also auf seine Nachtseite, erkennen bei guter Sicht den Neumond jedoch als schmale Sichel am Himmel. Der Neumond findet normalerweise einmal im Monat statt. In seltenen Fällen kann es jedoch auch zu einem zweiten Neumond innerhalb eines Monats kommen. Dieser wird dann als "Black Moon" bezeichnet, wohingegen ein zweiter Vollmond als "Blue Moon" bekannt ist.

Anhand unseres Mondkalenders erhalten Sie eine tägliche Übersicht zum genauen Stand des Mondes und erfahren wichtige Tipps, wie Sie seine Kräfte für die Bereiche Zuhause, Fitness, Gesundheit und mehr nutzen können.

