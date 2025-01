Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 19. Januar 2025

Das Mantra

„Ein Sparplan lässt mich wieder ruhiger schlafen.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Sonntag sollte der beste Tag der Woche sein. Zum einen, weil sich Venus mit Saturn trifft, was das Band der Liebe zu unseren Herzensmenschen verstärkt, fast unzerstörbar macht. Und dazu kommt auch noch Merkur zu einem Stelldichein mit Venus, was es leicht macht, Gefühle in Worte zu fassen. Ein „Ich liebe dich“ ist ehrlich gemeint und trifft genau in unser Herz. So schön! Merkur trifft sich aber auch mit Saturn und kann so unsere Finanzen in Ordnung bringen. Und Mond und Pluto entfachen starke Kräfte. Also: Liebe gut. Geld gut. Alles gut. Was für eine Woche!