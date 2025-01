Merkur im Steinbock ab dem 08.01.2025: Diesen 4 Sternzeichen greift er unter die Arme!

Merkur steht ab dem 8. Januar 2025 im Sternzeichen Steinbock. Der Kommunikationsplanet beeinflusst die Art und Weise, wie wir denken, uns ausdrücken und Wissen aufnehmen. Im zielorientierten Steinbock bringt dieser Merkur uns noch mehr Produktivität und wir erhalten die besten Voraussetzungen, um direkt zum Jahresanfang unsere Vorhaben für das Jahr 2025 anzupacken. Ab 28. Januar begibt sich Merkur dann als nächstes in das Sternzeichen Wassermann.

Kurz vorm Merkur-Wechsel ist übrigens Powerplanet Mars am 6. Januar in den Krebs gewandert, was sensible Energien mit sich bringt und Veränderungen unterstützt.

Womit uns der Merkur im Steinbock konkret bereichert und welche Sternzeichen er besonders positiv beeinflusst, lesen Sie hier.