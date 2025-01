Ihr Mantra des Tages für Freitag: 17. Januar 2025

Das Mantra

„Sobald ich übertreibe, nimmt man mich nicht mehr ernst.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die Sonne geht heute schon die nächste wichtige Verbindung ein, nämlich mit Neptun. Da dürfen wir endlich unserem Bauchgefühl wieder vertrauen, es flüstert uns zu, wo unser Pfad langgeht. Nachmittags ist es wichtig, dass wir mithilfe von Mond und Jupiter nicht gleich wieder übertreiben. Egal, ob beim Shoppen, in der Liebe oder am Kuchenbuffet in der Kantine: Alles muss Maß und Ziel haben. Den späten Abend können wir dann noch dafür nutzen, um Dinge zu klären, die uns ärgern oder verletzt haben. Mond und Merkur sitzen mit dabei und achten darauf, dass ehrlich und respektvoll diskutiert wird.