Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 2. März 2025

Das Mantra

"Ich konzentriere mich nur auf das Schöne!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der letzte Tag der Woche kann chaotisch werden. Halten wir uns an Merkur und Neptun, die uns ein sicheres Gespür verleihen, was echt und wahr und richtig ist. So hebeln wir das Sonne-Quadrat-Saturn ein wenig aus, das uns ansonsten abheben lässt – und der tiefe und schmerzhafte Fall ist dann vorprogrammiert. Am besten wäre ein Ausflug mit Mond und Venus in einen Wellness­tempel. Jupiter kommt auch mit und so retten wir den Tag, sodass uns Mond und Mars am Nachmittag weder ärgern noch stressen können.