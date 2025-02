Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 24. Februar bis 2. März 2025

"Ich bin bereit für Veränderungen!"

In dieser letzten Februarwoche lässt sich noch so einiges klären, regeln und auf einen guten Weg bringen. Am Dienstag treffen sich Merkur und Saturn in einer Konjunktion. Das heißt, dass wir uns an Regeln halten müssen, denn die meisten – oder zumindest viele – haben ja ihren Sinn. Vor allem im Straßenverkehr könnte uns ein Regelverstoß zum Verhängnis werden. Aber auch beruflich kann es Probleme geben. Einfach mal früher gehen, ohne einen Vorgesetzten gefragt zu haben, kann schon zu einer Abmahnung führen.

Am Donnerstag verbinden sich Merkur und Uranus in einem Sextil. Das wird ein verrückter Tag, mit noch viel verrückteren Ideen, werden. Wir schauen über den Tellerrand hinaus und können mit dem einen oder anderen Geistesblitz einfach mal die Richtung wechseln und einen völlig anderen Weg nehmen, vielleicht sogar in eine rosarote Zukunft. Wichtig dabei ist, dass wir uns dann auch den daraus entstehenden Herausforderungen stellen und wir nicht schon bei der kleinsten Unebenheit wieder umdrehen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass es Merkur und Uranus gut mit uns meinen.

Der Neumond in den Fischen am Freitag gibt dann auch schon den Startschuss! Wir werfen sämtliche Bedenken über den Haufen, schicken unser Herz voraus und springen ins kalte Wasser hinterher. Egal, wie schwierig es wird – wir wissen genau, dass der Mond und die Sterne zuverlässige Wegweiser sind.

Der Sonntag wird dann turbulent und wenn wir nicht aufpassen, kann’s auch chaotisch werden. Zum einen wissen wir durch die Merkur-Konjunktion-Neptun, dass wir auf unser Bauchgefühl hören dürfen. Zum anderen wirken aber auch Sonne und Jupiter im Quadrat und schon machen wir den zehnten Schritt vor dem ersten. Das könnte schiefgehen. Deshalb nehmen wir uns vor: Wir bleiben fest auf dem Boden. Abheben? Nein, danke!