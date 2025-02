Ihr Mantra des Tages für Samstag: 1. März 2025

Das Mantra

"Ich visualisiere meine positive Ausstrahlung!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Frühlingsmonat März fängt ganz wunderbar an. Wir springen aus den Federn und planen mit Mond und Merkur bei einer duftenden Tasse Kaffee den heutigen Samstag. Es gibt viel zu tun. Drinnen wie draußen. Wir wollen die frühlingshaften Energien nutzen und mit Mond und Neptun haben wir da ganz tolle, kreative Ideen (lesen Sie dazu auch den Mondkalender auf Seiten 45-53). Und weil sich der Mond auch noch in einem starken Sextil mit Pluto trifft, haben wir eine fast unwiderstehliche Ausstrahlung. Damit können wir andere schnell um den kleinen Finger wickeln, was heute auch erlaubt ist.