Ihr Mantra des Tages für Freitag: 28. Februar 2025

Das Mantra

"Ich denke nicht so viel nach, sondern vertraue dem Mond!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Das Wichtigste ist heute der Neumond in den Fischen! Er öffnet ein Zeitfenster intensiver Sensibilität und Reflexion und markiert den Beginn eines neuen Mondzyklus. Dieser Mond lädt uns ein, uns mit unseren Emotionen auseinanderzusetzen und alte Muster loszulassen, um so Platz für neue Möglichkeiten zu schaffen. Wenn er sich morgens mit Jupiter trifft, neigen wir allerdings zum maßlosen Übertreiben. Das sollten wir auch beim Sport beachten, der mit Mond und Mars viel Spaß macht. Am Abend treffen sich dann Mond und Saturn und wir hadern mit uns – das ist überhaupt nicht notwendig.