Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 22. Juni 2025

Das Mantra

"Ich schenke mir heute Zeit für das, was mich erfüllt."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mars und Jupiter wollen uns für unseren Einsatz, das unermüdliche Engagement und die Hartnäckigkeit belohnen. Jetzt können wir uns über den Erfolg freuen. Das Sonne-Quadrat-Saturn bremst dabei leider ein wenig aus. Das fühlt sich an, als würden wir mit angezogener Handbremse auf der Autobahn unterwegs sein. Der Mond und Venus reden aber auch noch mit und fordern uns auf, dass wir den Tag genießen und uns auch mal etwas gönnen, was nicht so vernünftig ist. Eine Aussprache am Abend wird mit Mond und Merkur ein schönes Ende nehmen. Wunderbar!