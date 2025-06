Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 16. bis 22. Juni 2025

Anders als letzte Woche starten wir etwas ruhiger in diese Tage. Das heißt aber nicht, dass es langweilig wird, denn die Fahrt wird schneller und schneller.

Einer der wichtigsten Tage wird der Dienstag, wenn Mars in die Jungfrau wandert. Dieser Aspekt verspricht viel Energie, Power und Heilung. Alles, was wir jetzt unserem Körper Gutes tun, hat eine starke Wirkung. Die Ernährung umstellen, schlechte Gewohnheiten ablegen oder auch eine Kur oder Reha werden spürbaren Erfolg bringen. Bewegung und Sport gehören natürlich auch dazu. Jetzt haben wir die Chance etwas zu finden, was uns wirklich Spaß macht, und darum bleiben wir auch dran.

Am Donnerstag neigen wir allerdings dazu, dass wir zu schnell zu viel erwarten. Das liegt an der Verbindung von Jupiter und Neptun. Wir kommen einem Ziel nicht gleich näher, sind enttäuscht, wollen aufgeben.

Das wäre aber eine falsche Entscheidung und das beweisen uns Mars und Jupiter, die am Sonntag in einem Sextil zueinander stehen. Wenn wir es schaffen, an unseren Wünschen und Vorstellungen festzuhalten und diese auch mit Fleiß, Mut und Power unermüdlich verfolgen, dann werden wir belohnt! Das heißt auch, dass wir uns über erste kleine Erfolge freuen und diese zum Ansporn nehmen, um immer weiterzukämpfen. Egal, ob es unsere Gesundheit betrifft, ob Probleme im Job zu bewältigen sind oder ob wir uns nach mehr Liebe sehnen.

Vor allem Letzteres wird von der Sonne, die am Samstag in den Krebs wandert, unterstützt. Was für ein wunderbares Geschenk von Jupiter und Mars zum Sommerbeginn!