Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 23. Juni 2024

Das war doch gar keine so schlechte Woche – wenn auch recht aufregend und verwirrend zwischendurch. Wir sind froh, dass wir alles gut überstanden und gemeistert haben, was die Sterne und der Mond uns aufgetragen haben. Heute schlafen wir mal wieder aus, frühstücken lange und sortieren uns dann ganz neu. Je nachdem, was wichtig ist, führen wir Gespräche, die notwendig sind. Wir planen die neue und letzte Juni-Woche ein wenig vor und schaffen so Ordnung – und zwar innerlich wie äußerlich. Aufgeräumte Schränke und Schubladen sind genauso wichtig wie ein aufgeräumtes Herz und ein klarer Kopf.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de