Ihr Mantra des Tages für Samstag: 22. Juni 2024

Das Zeichen Steinbock hat es eigentlich nicht so sehr mit Magie. Aber zusammen mit dem Vollmond entsteht da heute etwas ziemlich Geheimnisvolles. Vor unserem inneren Auge tauchen plötzlich Bilder aus der Vergangenheit auf. Bilder, die ungute Erinnerungen wecken. Dinge, die uns belastet haben, weil wir enttäuscht und verraten wurden. Und was geschieht jetzt damit? Wir löschen diese Bilder aus unserer Seele wie mit einem Mausklick. Weg, aus, vorbei, wir werden sie nie wiedersehen. Was für eine Befreiung! Ein schwere Last ist heute von unseren Schulter, besser von unsere Herzen gefallen. Danke Mond!

