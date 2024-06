Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 17. bis 23. Juni 2024

"Nur, wenn ich mich selbst liebe, kann ich echte Liebe geben!"

Die Woche geht turbulent los, aber dann wird es Tag für Tag ruhiger und am Sonntag dürfen wir uns dann zurücklehnen.

Am Montag laufen wir allerdings Gefahr, dass wir durch das Venus-Quadrat-Neptun jemanden auf ein Podest stellen, der das gar nicht verdient. Mit bewunderndem Blick schauen wir zu dieser Person auf und tappen mit einer rosaroten Brille in die Neptun-Falle. Da Venus auch noch im Krebs steht, kann aus der Bewunderung durchaus eine Verliebtheit werden. Und schon sind wir tatsächlich blind vor Liebe und lassen uns ausnutzen. Und das Merkur-Quadrat-Neptun verleitet genau diese Menschen, die so bewundert werden (vielleicht sind wir es ja auch selbst), dazu, Fehler zu vertuschen, zu schwin­deln und sich durch erfundene Geschichten noch interes­santer zu machen. Merkur steht wie Venus im Krebs und fordert uns dazu auf, den Mund aufzumachen, wenn wir merken, dass man uns falsch behandelt.

Am Donnerstag steht dann auch noch die Sonne im Quadrat zu Neptun und da geht uns die Puste aus. Wir sehnen das Wochen­ende herbei, wir wollen ausruhen, aber wir müssen weiter durchhalten und kämpfen. Das gilt beruflich wie privat. Wenn wir merken, dass wir keine Kraft mehr haben, setzen wir uns still an ein Gewässer, lauschen dem Plätschern der Wellen, lassen kühles Nass durch unsere Finger fließen und tauchen die Füße hinein – und schon merken wir, dass die Energie zurück­kommt.

Ab Freitag steht dann die Sonne auch noch (mit Venus und Merkur) im Krebs und da wird uns wieder mal bewusst, wie wichtig die Familie ist. Unser Partner, die Kinder, Oma und Opa und auch die besten Freunde – es sind die Menschen, die uns halten, tragen und auffangen, wenn wir stolpern. Und wir sind so dankbar, dass es sie gibt.

