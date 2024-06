Ihr Mantra des Tages für Freitag: 21. Juni 2024

Das Wochenende steht bevor und wir können es kaum erwarten, uns in die Arme unserer Lieben sinken und uns trös­ten zu lassen. Aber irgendwie klappt das heute nicht. Ängste und trübe (Neptun-)Gedanken rumoren in unserem Kopf, da lenken wir uns am besten mit Arbeit um, holen, angespornt vom Mars-Merkur-Sextil den Rasenmäher aus dem Schuppen. Ja, das macht den Kopf frei, und von der Arbeit ermattet sinken wir zum guten Ende dann doch noch in die Arme unserer Lieben. Es gibt ja nicht so viele Menschen, denen wir vertrauen. Aber in der Familie fühlen wir uns heute Abend geborgen.

