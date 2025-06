Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 29. Juni 2025

Das Mantra

"Alle Meinungen sind berechtigt. Auch die, die ich nicht teile."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Merkur verbindet sich heute noch mit Pluto und kann uns so ganz gewaltig auf den Holzweg führen. Wir sind so überzeugt von unserer Meinung, dass wir die oft starken und besseren Argumente von unseren Mitmenschen gar nicht hören. Wir haben Scheuklappen auf und wer nicht mit uns mitzieht, wird verurteilt. Damit verletzen wir Menschen, die wir gernhaben. Dabei macht doch das unser Leben erst aus, dass wir uns voneinander unterscheiden. Nur so können wir auch von anderen lernen. Das Mond-Quadrat-Uranus macht am Nachmittag nervös. Ein Spaziergang im Wald beruhigt.