Ihr Mantra des Tages für Freitag: 27. Juni 2025

Das Mantra

"Mein Fleiß wird sich eines Tages auszahlen."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Fünf Mondverbindungen schicken uns schwungvoll in diesen Freitag. Das Mond-Sextil-Uranus weckt uns noch vorm Weckerklingeln auf, wir springen aus dem Bett und sind neugierig, was der Tag so bringen wird. Das kann am Vormittag ein klärendes Gespräch sein, wenn sich der Mond mit Merkur verbindet. Noch vor der Mittagspause, bekommen wir von Mond und Saturn beruflich einen Kick. Wir dürfen uns über ein Erfolgserlebnis oder ein Lob freuen. Mittags haben wir mit Neptun tolle Ideen, die uns durch Pluto leider auch Neider bringen wird.