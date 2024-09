Ihr Mantra des Tages für Freitag: 27. September 2024

Das Mantra

"Ich gebe auf meine Gesundheit acht."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die schwierigsten Konstellationen liegen hinter uns und wir dürfen ein wenig durchatmen. Der Mond verbindet sich heute in einem Sextil mit der Sonne und das kann vor allem beruflich ganz viel verbessern. Wir spüren wieder mehr Teamgeist und ganz viel Zusammenhalt und das bringt endlich den so lang ersehnten Erfolg. Ein Lob vom Chef tut so gut und wirkt sich auch positiv auf unser Privatleben aus, weil wir einfach zufriedener sind. Das mit (zu viel) Alkohol zu feiern, könnte aber fatale Folgen haben. Mond und Venus verleiten nämlich dazu, dass wir viel zu tief ins Glas schauen und dann Dinge sagen oder tun, die falsch sind.