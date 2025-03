Neptun im Widder ab 30.03.2025: Er setzt große Kräfte frei - vor allem für 3 Sternzeichen!

Am 19. November fiel bereits der Startschluss für die Zeit des Wandels, hervorgerufen von Planet Pluto, der sich für zwei Jahrzehnte im Wassermann aufhält und technologische sowie gesellschaftliche Entwicklungen fördert. Mit dem Wechsel von Neptun kommt nun ein weiteres, bedeutsames Ereignis auf uns zu.

Neptun befand sich rund 14 Jahre in den Fischen, was die Kreativität und unseren Sinn für Spiritualität sowie das Gefühl der Verbundenheit geprägt hat. Allerdings wurde auch eine klare Sicht auf die Dinge erschwert, da man vermehrt zum Wunschdenken und Träumereien neigte. Die nötige Entschlusskraft für wertvolle Veränderungen war jedoch schwächer ausgeprägt. Das ändert sich unter dem Widder-Einfluss jetzt deutlich, denn wir stellen uns mutig den Tatsachen und lüften entschieden den Schleier der Illusionen.

Wer sich zuvor lange Jahre orientierungslos fühlte und oder sogar den Bezug zu sich selbst verloren glaubte, dem hilft Neptun im Widder jetzt endlich, wieder klar zu denken und zu handeln. Den Lügen und Täuschungen von anderen wird zudem nicht mehr so leicht Glauben geschenkt, denn man beginnt stattdessen, mehr zu hinterfragen und sieht die Realität lieber so, wie sie ist.

Unter der Herrschaft des Widder-Neptun packen wir endlich entschlossen all das an, was wir schon so lange anders machen wollen. Das liegt auch daran, dass das Feuerzeichen Widder immer mutig nach vorne drängt und nicht lange zögert, wenn es etwas durchsetzen will.

Der Neptun im durchsetzungsstarken Widder bestärkt uns zudem darin, Probleme zu lösen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Das gilt sowohl für persönliche Themen als auch für politische und gesellschaftliche Angelegenheiten. Auch technische Innovationen und Trends in der Digitalisierung, wie beispielsweise die künstliche Intelligenz, lassen sich in den nächsten Jahren rasant weiterentwickeln. Wenn Uranus dann ab dem 7. Juli 2025 in die Zwillinge zieht, beschleunigen sich sämtliche Umbrüche noch einmal gewaltig und vieles kann sich bereits zum Besseren wenden.

Besonders drei Sternzeichen können sich mit Neptun im Widder auf eine erfolgversprechende Phase einstellen.