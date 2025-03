Merkur in den Fischen ab 30. März 2025: Diesen 3 Sternzeichen greift er tatkräftig unter die Arme!

Am 30. März 2025 tritt Merkur seinen nächsten Wechsel an und bewegt sich vom Widder aus direkt in das Tierkreiszeichen Fische. Dort verweilt der Kommunikationsplanet, bis er am 16. April erneut in den Widder zurückkehrt. Es ist Merkurs zweiter Aufenthalt in den Fischen, da er bereits ab 3. Januar 2025 für einige Wochen in dem Wasserzeichen stand.

Eine Besonderheit während Merkurs Aufenthalt in den Fischen ist auch, dass Merkur bereits am 15. März rückläufig geworden ist und erst wieder am 7. April direktläufig wird, somit bekommen wir es also zunächst mit einem rückläufigen Fische-Merkur und danach mit einem direktläufigen zu tun.

Nur ein paar Stunden nach dem Merkur Wechsel ereignet sich außerdem der Eintritt von Neptun in das Feuerzeichen Widder. Es ist also ziemlich viel Bewegung im Kosmos. Was genau uns mit Merkurs Eintritt in die Fische erwartet und welchen drei Sternzeichen diese Konstellation unter die Arme greift, verraten wir hier.