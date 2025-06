Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 6. Juli 2025

Das Mantra

"Ich lasse los, was nicht mehr zu mir gehört."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Venus geht heute gleich zwei wunderbare, fast schon magische Verbindungen ein. Sie trifft sich zum einen mit Saturn, was die Liebe festigen wird. Was zusammen gehört findet und bleibt auch zusammen. Das bedeutet aber auch, dass wir vielleicht jemanden loslassen müssen, der uns nicht mehr gut tut, um Platz für etwas Neues, Schönes und Richtiges zu machen. Die Venus-Neptun-Verbindung lässt auch die Herzen der absoluten Nicht-Romantiker höher schlagen. Eigentlich ist es doch ganz schön, jemanden zu haben, der uns in den Arm nimmt, Geborgenheit gibt und flüstert: "Jetzt ist alles gut". Ein magischer Tag.