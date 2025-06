Ihr Mantra des Tages für Freitag: 4. Juli 2025

Das Mantra

"Ich lasse Leichtigkeit in mein Leben."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wir heißen den Liebesstern Venus herzlich willkommen und laden sie zusammen mit Uranus in unser Leben ein. Wir haben für uns herausgefunden, was Liebe für uns bedeutet und können sie nun auch zulassen. Dass das nicht an einem Tag passiert ist auch klar. Aber Venus steht nun in den Zwillingen und da schaffen wir es, nicht nur die anderen, sondern auch uns selbst so anzunehmen wie wir sind. So strahlen wir selbstbewusst und das macht attraktiv. Es wird geflirtet! Nur abends kann das Mond-Quadrat-Pluto ein wenig gereizt machen, weil wir uns zu viel vorgenommen haben.