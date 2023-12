Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 7. Januar 2024

Die erste Woche 2024 ist schon wieder vorbei. Wir lassen sie beim gemütlichen Frühstück oder Brunch Revue passieren und ziehen Bilanz. Dabei stellen wir fest, dass sich Probleme natürlich nicht in Luft auflösen, nur weil im Kalender ein neues Jahr begonnen hat. Wir können weder vor uns selbst noch vor unseren Sorgen davonlaufen. Aber was wir besser machen können, ist, dass wir uns die Zukunft nicht mehr so düster ausmalen. Viel lieber träumen wir von der großen Liebe, vom Lottogewinn, vom neuen Job, von der Heilung von Körper, Geist und Seele. Und alles, was wir vor unserem inneren Auge "sehen" können, kann 2024 auch eintreffen. Bald schon vielleicht.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de