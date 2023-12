Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 1. bis 7. Januar 2024

"Ich weiß, dass die Liebe immer siegt."

Am liebsten würden wir von der Astrowoche allen Menschen sagen, dass das ein wundervoller und großartiger Start ins Jahr 2024 ist. Leider klappt das nur bedingt. Denn bereits der 1. Januar hat ein paar Stolpersteine in seinem Rucksack. Dafür verantwortlich sind Venus und Saturn, die sich in einem Quadrat verbinden. Das kann zum einen bedeuten, dass unsere neue Liebe, mit der wir letzte Nacht das neue Jahr willkommen geheißen haben, sich heute schon wieder rar macht und nichts mehr von sich hören lässt. Oder wir erkennen, dass wir uns etwas vorgemacht haben. Gleichzeitig aber gilt: Für echte Liebe ist dieser Aspekt kein Problem. Echte Liebe fragt nicht danach, ob man zusammengehört. Sie weiß es. Klar, oberflächlicher Liebesfirlefanz hält dieser Venus nicht stand.

Am Dienstag dann pusht uns der wieder direktläufige Merkur. Das treibt die Dinge voran. Und vor allem beruflich kann sich da die eine oder andere Tür öffnen, die bis jetzt fest verschlossen war. Ein neuer Job oder z. B. ein Umzug kann jetzt in Angriff genommen werden.

Am Mittwoch strahlt dann unter einem Mond-Venus-Sextil auch der Liebeshimmel wieder strahlend blau. Der Kummer ist verflogen und wir wissen jetzt ganz genau, wem unser Herz gehört.

Am Donnerstag ist Mars im Steinbock angekommen und da ist es an der Zeit, klare Strukturen festzulegen. Setzen wir uns hin, nehmen einen Kalender zur Hand und überschlagen das neue Jahr. Manches kann jetzt schon geplant und so von unserer geistigen To-do-Liste gestrichen werden.

Uns allen ist bewusst, dass das Jahr 2024 kein leichtes und ein sehr entscheidendes wird. Unseren Optimismus aber lassen wir uns nicht nehmen. Und mutig blicken wir nach vorn.

Klicken Sie sich im Anschluss durch die Galerie zum jeweiligen Mantra für jeden Tag der aktuellen Woche vom 1. bis 7. Januar 2024.

