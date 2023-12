Ihr Mantra des Tages für Samstag: 6. Januar 2024

Nach einer etwas holprigen Woche sollte das Wochenende harmonisch verlaufen. Wir erinnern uns an den Neujahrsvorsatz „mit mehr Gelassenheit durchs Leben gehen“ und atmen einmal tief durch. Ja, es ist schon wieder Stress in Sicht und ja, das Weltgeschehen macht uns Angst – aber umso wichtiger ist es, Frieden in uns selbst zu finden. Nur so können wir auch im Kleinen für Frieden in der Welt sorgen. Wir versöhnen uns mit dem schrulligen Nachbarn. Wir reichen einem übereifrigen Kollegen die Hand. Oder wir rufen einen lieben Menschen an, den wir über die Feiertag vergessen haben. Wir atmen Gelassenheit ein und finden Ruhe.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de