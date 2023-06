Ihr Mond-Mantra in der Woche vom 12. bis 18. Juni 2023

Ob Neumond, Vollmond, zu- oder abnehmend: Der Mond hat immer eine Wirkung auf die Sternzeichen. Er kann uns bei wichtigen Entscheidungen helfen und uns den Weg weisen in Zeiten, in denen wir einen Rat brauchen. Außerdem kann zum Beispiel ein Neumond, wie der zu dem es am 18. Juni 2023 kommt, dabei unterstützen, einen anderen, einen neuen Weg in unserem Leben einzuschlagen.

Mit Ihrem täglichen Mond-Mantra für die verschiedenen Wochentage möchten wir Ihnen eine Hilfe an die Hand heben, um die Energien des Mondes richtig für sich zu nutzen. Diese Woche kann darüber hinaus auch das große Neumond-Horoskop Unterstützung dabei bieten. Außerdem sind Neumond-Rituale hilfreich dabei, sich in den richtigen geistigen Zustand für diese Mondphase zu versetzen.