Ihr Schicksals-Horoskop ab dem 19.05.2025: Saturn im Krebs

Mit diesem Saturn im Krebs beginnt eine Phase des bewussten Abgrenzens und inneren Aufräumens. Saturn im Widder steht im Spannungsaspekt zu Ihrer Geburtsstellung. Das kann Herausforderungen bringen, aber auch Wachstum auf seelischer Ebene. Es geht jetzt darum, Verantwortung für Ihre eigenen Bedürfnisse zu übernehmen – nicht für alle anderen. Wenn Sie bereit sind, Ihre emotionale Stärke ernst zu nehmen, eröffnet sich eine neue Klarheit in Ihrem Lebensweg. Ihre Zukunft wird heller, wenn Sie sich nicht länger für alles verantwortlich fühlen. Was jetzt schmerzt, bringt langfristig innere Freiheit. Und genau in diesem Loslassen liegt der erste Schritt zu echter Selbstbestimmung.

Ihr Schicksalsmantra:

"Ich ehre meine Gefühle und gehe meinen eigenen Weg."