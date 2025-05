Ihr Schicksals-Horoskop ab dem 19.05.2025: Saturn im Löwen

Saturn im Widder schenkt Ihnen Feuer, Fokus und Selbstvertrauen, wenn Ihr Saturn im Löwen steht. Diese Zeit gibt Ihnen Rückenwind, um Projekte umzusetzen, die in Ihnen schon lange schlummern. Ihre Talente können jetzt sichtbarer werden. Vorausgesetzt, Sie übernehmen die Verantwortung dafür. Die nächsten Jahre zeigen Ihnen, wie viel Gestaltungskraft in Ihnen steckt. Neue Glücksmomente entstehen, wenn Sie sich selbst nicht mehr zurückhalten. Statt sich ständig beweisen zu müssen, dürfen Sie jetzt ausstrahlen, was gewachsen ist. Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Ausstrahlung dann am stärksten wirkt, wenn sie aus echter Überzeugung kommt.

Ihr Schicksalsmantra:

"Ich leuchte aus innerer Stärke."