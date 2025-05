Ihr Schicksals-Horoskop ab dem 19.05.2025: Saturn im Steinbock

Für Sie mit Saturn im Steinbock beginnt jetzt eine Phase, in der es vor allem darum geht, ein neues Fundament zu schaffen – tragfähig, echt und zukunftsorientiert. Ihr Herrscher Saturn steht im Widder in einem angespannten Aspekt zu Ihrer Geburtsstellung, was Prüfungen mit sich bringen kann, aber auch große Reife. Alte Strukturen, die nicht mehr passen, dürfen Sie loslassen. Ihre Kraft liegt darin, aus Erfahrungen neue Stärke zu formen. Die kommenden Jahre fordern Entscheidungen und schenken Ihnen Stabilität, wenn Sie den Mut dazu haben. Was sich jetzt schwer anfühlt, könnte sich rückblickend als Ihr größter Durchbruch zeigen. Verantwortung und Selbstbestimmung gehen jetzt Hand in Hand.

Ihr Schicksalsmantra:

"Ich baue mein Leben neu. Schritt für Schritt mit Klarheit."