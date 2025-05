Ihr Schicksals-Horoskop ab dem 19.05.2025: Saturn im Stier

Saturn im Widder liegt direkt vor Ihrer Saturn-Geburtsstellung – Sie stehen sozusagen am Rand eines neuen Zyklus. Die kommenden zwei bis drei Jahre sind eine Art Vorbereitung: Sie können aufräumen, ordnen, sich stabilisieren und loslassen, was Sie schon lange nicht mehr stärkt. Ihre Zukunft wird vor allem dann schöner, wenn Sie sich nicht krampfhaft an alten Sicherheiten festhalten. Ein Glücksversprechen liegt in der Vereinfachung: weniger Druck, mehr Klarheit. Sehen Sie diese Zeit als inneren Frühjahrsputz – bevor bald ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Je bewusster Sie diese Übergangszeit gestalten, desto klarer wird Ihnen, was wirklich trägt.

Ihr Schicksalsmantra:

"Ich vertraue auf den Wert des Wesentlichen."