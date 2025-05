Ihr Schicksals-Horoskop ab dem 19.05.2025: Saturn in der Jungfrau

Für Sie gilt es mit Saturn in der Jungfrau, Klarheit über Ihre inneren Werte zu gewinnen. Saturn im Widder bringt jetzt Struktur in innere Prozesse und hilft Ihnen, aus ständiger Analyse in kraftvolles Handeln zu kommen. Ihre Zukunft kann einfacher werden, wenn Sie beginnen, sich selbst zu vertrauen. Auch dann, wenn der Plan noch nicht perfekt ist. Achten Sie auf neue Impulse im Alltag, sie zeigen Ihnen ungeahnte Wege. Die größte Gefahr liegt im Zerdenken, das größte Glück im Losgehen. Sobald Sie beginnen, intuitiv zu handeln, wächst Ihr Selbstvertrauen mit jedem Schritt. Was Sie bisher nur durchdacht haben, darf nun gelebte Erfahrung werden.

Ihr Schicksalsmantra:

"Ich vertraue meiner Klarheit und gehe Schritt für Schritt."