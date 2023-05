Ihr Sex-Horoskop 2014: Steinbock

Mars, Jupiter und Uranus machen Sie 2014 mutig, rütteln an Ihrer Disziplin. Sie haben weniger Hemmungen, überschreiten Grenzen, suchen das Abenteuer - vor allem ein Urlaubsflirt interessiert Sie jetzt. Aber Vorsicht, dass Sie nicht zu übermütig werden! Sie könnten Ihren Mut aus der ersten Jahreshälfte in der zweiten schon bereuen. Vor allem in den Monaten August, September und November wird es ruhiger und harmonischer. Sie überstürzen in der zweiten Jahreshälfte nichts mehr und gehen bedachter an alles heran.

Mit diesen Sternzeichen läuft es im Bett besonders gut: Das bedachte Handeln von Stier und Jungfrau gefällt dem Steinbock . Auch die festen Prinzipien des Skorpions . Die Abenteuerlust des Schützen ist nur in der ersten Jahreshälfte, wo der Steinbock selbst ja auch eher abenteuerlustig ist, sein Fall.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock!

Hier geht's zum Jahreshoroskop 2014!

Und hier zum Liebeshoroskop 2014!