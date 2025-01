Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 13. bis 19. Januar 2025

Die neue Woche beginnt am Montag mit einem Vollmond im Krebs. Dieser wirbelt unsere Gefühle etwas durcheinander und stimmt uns sensibel. An diesem Tag werden sich uns vielleicht bisher unentdeckte Gefühle offenbaren, aus denen wir wichtige Schlüsse ziehen können. Am Dienstag steht der abnehmende Mond im Löwen bereitet damit den Weg, die gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen, um die Dinge loszulassen, die uns stören.

Der Mittwoch wird vom Löwe-Mond bestimmt, der im Sextil zu Jupiter einige Erfolge verspricht. Es könnten zwischenmenschliche Beziehungen vertieft werden oder es winkt ein materieller Gewinn.

Donnerstag und Freitag fühlen wir uns geistig fit und unser kritisches Denken wird gefördert. Das könnte nicht nur für Harmonie sorgen, denn mit unserer Perspektive könnten wir schnell anecken.

Der Mond in Jungfrau und Waage am Wochenende sorgt dafür, dass wir uns von unseren Gefühlen leiten lassen. Das kann für positive Entwicklungen sorgen, uns aber schnell reizbar machen. Daher sollten wichtige Gespräche nur überlegt angegangen werden.